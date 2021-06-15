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В аэропортах Сочи и Крыма не хватает мест

Анна Арсеньева
3 часа назад
В аэропортах Сочи и Крыма заканчиваются слоты для приема самолетов. Об этом сообщает газета "Известия".
В аэропортах Сочи и Крыма не хватает мест
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
О нехватке мест на юге России сообщили несколько авиакомпаний и аэропортов. Так, представитель хаба в Симферополе рассказал, что маршрутная сеть полетов уже достигла 63 направлений. Это максимальный показатель.
По информации издания, при запросе слотов на внутренние рейсы аэропорт Сочи либо долго не отвечает, либо предлагает другие варианты. Например, перенести рейс с пятницы на вторник.
В Red Wings также заявили о дефиците мест. Как рассказал представитель авиакомпании, при запросе на корректировку времени прилета или вылета рейсов аэропорты не подтверждают слоты.
По словам представителя Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергея Шпилько, в отелях на Черноморском побережье тоже почти не осталось мест.
Новости путешествий,Red Wings,
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