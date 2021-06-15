В аэропортах Сочи и Крыма не хватает мест

В аэропортах Сочи и Крыма заканчиваются слоты для приема самолетов. Об этом сообщает газета "Известия".

О нехватке мест на юге России сообщили несколько авиакомпаний и аэропортов. Так, представитель хаба в Симферополе рассказал, что маршрутная сеть полетов уже достигла 63 направлений. Это максимальный показатель.

По информации издания, при запросе слотов на внутренние рейсы аэропорт Сочи либо долго не отвечает, либо предлагает другие варианты. Например, перенести рейс с пятницы на вторник.

Red Wings также заявили о дефиците мест. Как рассказал представитель авиакомпании, при запросе на корректировку времени прилета или вылета рейсов аэропорты не подтверждают слоты.