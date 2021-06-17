В отелях Калининградской области почти не осталось мест

На курортах Калининградской области в июле почти закончились номера в отелях на июль. Об этом сообщает портал Tourdom.

По данным сервиса Booking.com, в Светлогорске на период с 1 по 10 июля недоступны 95 процентов вариантов размещения, а свободных комнат в гостиницах нет вообще. А в Зеленоградске недоступны 93 процента объектов — из 50 возможных вариантов размещения места остались только в одной гостинице.

По словам представителя туроператора АЛЕАН, Калининградская область в этом году вошла в пятерку самых популярных направлений для отдыха внутри страны, а наибольшим спросом у туристов пользуются отели на побережье.