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В отелях Калининградской области почти не осталось мест

Мария Грибова
2 часа назад
На курортах Калининградской области в июле почти закончились номера в отелях на июль. Об этом сообщает портал Tourdom.
В отелях Калининградской области почти не осталось мест
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По данным сервиса Booking.com, в Светлогорске на период с 1 по 10 июля недоступны 95 процентов вариантов размещения, а свободных комнат в гостиницах нет вообще. А в Зеленоградске недоступны 93 процента объектов — из 50 возможных вариантов размещения места остались только в одной гостинице.
По словам представителя туроператора АЛЕАН, Калининградская область в этом году вошла в пятерку самых популярных направлений для отдыха внутри страны, а наибольшим спросом у туристов пользуются отели на побережье.
Также с 16 июня в Калининградской области введены ограничения — запрещаются массовые мероприятия, предприятия общественного питания не могут работать в ночное время, а гостиницам не разрешается принимать организованные группы детей из других регионов.
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