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В отели Севастополя начнут пускать при двух условиях

Мария Грибова
3 часа назад
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил пускать в отели города туристов при выполнении одного из двух условий — предоставлении сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе. Об этом глава популярного крымского курорта заявил на заседании оперативного штаба, сообщает "Интерфакс".
В отели Севастополя начнут пускать при двух условиях
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Данные меры предпринимаются из-за большого потока отдыхающих. Отмечалось, что ПЦР-тесты при заселении в гостиницы и отели приниматься не будут, тем не менее прокуратура города должна дать свое мнение по данному вопросу.
Также по требованию Роспотребнадзора в городе были введены новые ограничения для работы различных учреждений — ресторанам разрешено принимать посетителей с 08:00 до 23:00, закрываются ночные клубы и караоке-бары, приостанавливается бронирование детского группового отдыха.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Керчь и Анапу затопило обрушившимся ливнем.
Новости путешествий,Михаил Развожаев,Роспотребнадзор,Генпрокуратура РФ,Интерфакс,
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