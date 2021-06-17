Керчь и Анапу затопило обрушившимся ливнем

В ночь со среды на четверг на востоке полуострова прошли сильные ливни. За это время в Керчи и близлежащих поселениях выпала полуторная норма осадков за месяц. Дождь продолжается до сих пор. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов
на моторной лодке осмотрел затопленные участки:
"Воды по грудь — проще плыть, чем идти",
"К сожалению, вследствие обильных осадков вышла из берегов река Мелек-Чесме, подтоплены порядка 12 домов и городская больница 1. В связи с подтоплением вследствие непогоды центральных улиц Еременко, Фурманова, перекрёстка Будённого и ШГС, Карла Маркса, Комарова, рекомендую воздержаться от выезда на личном автотранспорте. Улицы и перекрестки непроездные".
На территории Анапы, Темрюка и Новороссийска также прошли ливни, затоплен Центральный пляж Анапы и прилегающие к нему территории.
пресс-служба администрации Анапы
Как пишет "Живая Кубань", экстренные и штормовые предупреждения на Кубани на данный момент сохраняются, а местным жителям и туристам рекомендуют сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.