Россиянка отправилась в Армению и пришла в восторг

Путешественница из России отправилась на отдых в Армении и осталась довольна. Ее подробный отзыв опубликован на портале "Тонкости туризма" в "Яндекс
. Дзен".
Как рассказала туристка, на двоих десятидневный тур с проживанием в отелях Еревана и Алидзора обошелся в 65 тысяч рублей.
Путешественница отметила, что несмотря на достаточно длительное время отпуска, она не успела побывать везде и осмотреть и десятой доли достопримечательностей страны. Также она отметила гостеприимность и отзывчивость местных жителей.
"Экскурсоводы и простые люди, продавцы, таксисты очень любят свою страну и готовы рассказывать о ней бесконечно. Сразу проникаешься и пытаешься посмотреть на Армению их глазами".
Помимо классических туристических мест, россиянка отправилась в парк экстремальных развлечений.
"Можно взять единый билет на все виды аттракционов — виа феррата, прогулка на лошадях, езда по бездорожью, веревочный пар".