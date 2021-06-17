Россиянка отправилась в Армению и пришла в восторг

Путешественница из России отправилась на отдых в Армении и осталась довольна. Ее подробный отзыв опубликован на портале "Тонкости туризма" в " Яндекс . Дзен".

Как рассказала туристка, на двоих десятидневный тур с проживанием в отелях Еревана и Алидзора обошелся в 65 тысяч рублей.

Путешественница отметила, что несмотря на достаточно длительное время отпуска, она не успела побывать везде и осмотреть и десятой доли достопримечательностей страны. Также она отметила гостеприимность и отзывчивость местных жителей.

"Экскурсоводы и простые люди, продавцы, таксисты очень любят свою страну и готовы рассказывать о ней бесконечно. Сразу проникаешься и пытаешься посмотреть на Армению их глазами".

Помимо классических туристических мест, россиянка отправилась в парк экстремальных развлечений.