Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

«На полную катушку»: россиянка об отдыхе в Тунисе

Елизавета Назарова
3 часа назад
Россиянка съездила на отдых в Тунис и рассказала о своих впечатлениях. Ее отзыв был публикован на платформе "Яндекс.Дзен".
«На полную катушку»: россиянка об отдыхе в Тунисе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Девушка рассказала, что купила тур больше года назад и изначально планировала полететь в Турцию. Из-за пандемии у нее это не получилось и поездку пришлось перебронировать.
Когда девушка прилетела в страну, выяснилось, что ее отель еще не открылся, поэтому ей предложили другой вариант. Несмотря на опасения, новый отель оказался не хуже старого.
«Мы думали нас сейчас как переселенцев пихнут не в очень хороший номер или попросят денег, но нам дали шикарный двухкомнатный номер с видом на море. И это без каких-либо доплат!»
Путешественница также отметила, что на протяжении всего отдыха отдыхала непосредственно в отеле, так как там разнообразное питание, хорошая инфраструктура и много развлечений.
Россиянка призналась, что из-за приостановленного авиасообщения ощущала себя на полулегальной основе, но при этом старалась "отдыхать на всю катушку".
Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители