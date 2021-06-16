«На полную катушку»: россиянка об отдыхе в Тунисе

Россиянка съездила на отдых в Тунис и рассказала о своих впечатлениях. Ее отзыв был публикован на платформе "Яндекс.Дзен".

Девушка рассказала, что купила тур больше года назад и изначально планировала полететь в Турцию. Из-за пандемии у нее это не получилось и поездку пришлось перебронировать.

Когда девушка прилетела в страну, выяснилось, что ее отель еще не открылся, поэтому ей предложили другой вариант. Несмотря на опасения, новый отель оказался не хуже старого.

«Мы думали нас сейчас как переселенцев пихнут не в очень хороший номер или попросят денег, но нам дали шикарный двухкомнатный номер с видом на море. И это без каких-либо доплат!»

Путешественница также отметила, что на протяжении всего отдыха отдыхала непосредственно в отеле, так как там разнообразное питание, хорошая инфраструктура и много развлечений.