Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Туристка отдохнула в Твери за 30 тысяч в сутки

Анна Арсеньева
6 часов назад
Российская туристка отдохнула в отеле в самом центре Твери и заплатила за номер 30 тысяч рублей за сутки. Своими впечатлениями от президентского люкса девушка поделилась в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".
Туристка отдохнула в Твери за 30 тысяч в сутки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Туристка выбрала номер площадью 120 квадратных метров. В нем было две спальни, два санузла, прихожая, гостиная и собственная терраса с видом на главную улицу Твери.
Еще россиянку удивило огромное количество полотенец и "бар подушек" в отеле:
"Можно было позвонить вниз и заказать подушку на выбор. Я выбрала с мятой для комфортного сна. И спала правда как младенец".
В стоимость номера также входил шведский стол на завтрак, кофемашина с капсулами в номере и чайник с чаем.
Среди минусов президентского люкса - "отвратительные фены, которые почти не сушат волосы" и отсутствие холодильника.
Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители