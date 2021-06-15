Туристка отдохнула в Твери за 30 тысяч в сутки

Российская туристка отдохнула в отеле в самом центре Твери и заплатила за номер 30 тысяч рублей за сутки. Своими впечатлениями от президентского люкса девушка поделилась в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

Туристка выбрала номер площадью 120 квадратных метров. В нем было две спальни, два санузла, прихожая, гостиная и собственная терраса с видом на главную улицу Твери.

Еще россиянку удивило огромное количество полотенец и "бар подушек" в отеле:

"Можно было позвонить вниз и заказать подушку на выбор. Я выбрала с мятой для комфортного сна. И спала правда как младенец".

В стоимость номера также входил шведский стол на завтрак, кофемашина с капсулами в номере и чайник с чаем.