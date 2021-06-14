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Отдохнувший в Абхазии россиянин развеял стереотипы об обмане туристов

Мира Маркина
3 часа назад
Россиянин отдохнул в Абхазии и развеял стереотипы о республике. Своим мнением турист поделился в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".
Отдохнувший в Абхазии турист развеял негативные стереотипы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По мнению путешественника, на Абхазию льется очень много необоснованного негатива:
"Да, Абхазия далека от идеала или хотя бы до Турции, в плане сервиса. Да, обманывают здесь частенько, но чтобы воровство и грабежи — это вряд ли".
Блогер отметил, что плохой имидж региона мог сформироваться за счет его конкурентов – российских курортов. Он также добавил, что не стоит складывать впечатление о стране из-за одного неприятного инцидента:
"Абсолютно необъективно утверждать, что страна ужасна в целом, если вас пару раз надурили в ресторане или на экскурсии. Как можно судить обо всей стране и народе из-за нескольких неприятных случаев, произошедших с вами?".
Абхазия понравилась россиянину больше отечественных курортов. Особенно он выделил живописную природу и гостеприимство местных жителей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что туристы рассказали об отдыхе в Абхазии.
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