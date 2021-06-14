Отдохнувший в Абхазии турист развеял негативные стереотипы

Россиянин отдохнул в Абхазии и развеял стереотипы о республике. Своим мнением турист поделился в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

По мнению путешественника, на Абхазию льется очень много необоснованного негатива:

"Да, Абхазия далека от идеала или хотя бы до Турции, в плане сервиса. Да, обманывают здесь частенько, но чтобы воровство и грабежи — это вряд ли".

Блогер отметил, что плохой имидж региона мог сформироваться за счет его конкурентов – российских курортов. Он также добавил, что не стоит складывать впечатление о стране из-за одного неприятного инцидента:

"Абсолютно необъективно утверждать, что страна ужасна в целом, если вас пару раз надурили в ресторане или на экскурсии. Как можно судить обо всей стране и народе из-за нескольких неприятных случаев, произошедших с вами?".