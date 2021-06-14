«Хамство и ненависть»: туристы — про отдых Абхазии

Недавно в сети опубликовали видео с огромной очередью на российско-абхазской границе. Туристы едут в южную страну из-за красивой природы и невысоких цен. Однако у многих желание посещать Абхазию полностью отбило отношение местных. "Рамблер" собрал истории россиян из социальных сетей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, пользователь Twitter рассказал, что его брат столкнулся в Абхазии с хамством и ненавистью:

"Брат с семьей съездил на пару часов на экскурсию и был поражен абхазскому хамству и ненависти на ровном месте и даже к детям Например, при расчете пирожковый продавец прикрикнул: "Давай быстрей, че ты копаешься". Экскурсовод на группу тоже тявкала".

Кому-то повезло еще меньше: их ограбили и избили.

"Двое друзей в разные годы за последние 5-7 лет гоняли с семьями в Абхазию... Есть изрядно настораживающее сходство в этих поездках разных людей: их ограбили местные. Одних вечером на улице, других - вечером на пляже. Есть и различия: ограбленных на пляже еще и о*******и (избили)".

По словам россиянки, которая была в Абхазии четыре раза, там очень красивая природа, но некоторые люди довольно агрессивны:

"Местные абхазы (особенно женщины) на самом деле не показались мне дружелюбными. Хотя я знаю двух ребят-коллег, живущих в России, и они очень классные".

По мнению другой туристки, проблема в том, что Абхазия живет за счет приезжающих на отдых, а из-за пандемии туристический поток небольшой: