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«Хамство и ненависть»: туристы рассказали про отдых Абхазии

Анна Арсеньева
14 часов назад
Недавно в сети опубликовали видео с огромной очередью на российско-абхазской границе. Туристы едут в южную страну из-за красивой природы и невысоких цен. Однако у многих желание посещать Абхазию полностью отбило отношение местных. "Рамблер" собрал истории россиян из социальных сетей.
«Хамство и ненависть»: туристы — про отдых Абхазии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, пользователь Twitter рассказал, что его брат столкнулся в Абхазии с хамством и ненавистью:
"Брат с семьей съездил на пару часов на экскурсию и был поражен абхазскому хамству и ненависти на ровном месте и даже к детям Например, при расчете пирожковый продавец прикрикнул: "Давай быстрей, че ты копаешься". Экскурсовод на группу тоже тявкала".
Кому-то повезло еще меньше: их ограбили и избили.
"Двое друзей в разные годы за последние 5-7 лет гоняли с семьями в Абхазию... Есть изрядно настораживающее сходство в этих поездках разных людей: их ограбили местные. Одних вечером на улице, других - вечером на пляже. Есть и различия: ограбленных на пляже еще и о*******и (избили)".
По словам россиянки, которая была в Абхазии четыре раза, там очень красивая природа, но некоторые люди довольно агрессивны:
"Местные абхазы (особенно женщины) на самом деле не показались мне дружелюбными. Хотя я знаю двух ребят-коллег, живущих в России, и они очень классные".
По мнению другой туристки, проблема в том, что Абхазия живет за счет приезжающих на отдых, а из-за пандемии туристический поток небольшой:
"Я некоторое время жила в Абхазии, в сумме почти год. И проблема в том, что там люди полностью зависят от турпотока, после "сезона" деньги тратят на тачки, айфоны и свадьбы. Поэтому после голодного года не удивительна такая дичь. И последние года там туго с турпотоком".
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