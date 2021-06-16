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Стюардесса встала на руки в мини-юбке и попала на видео

Анна Арсеньева
4 часа назад
Стюардесса в мини-юбке сделала стойку на руках на борту самолета. Акробатический трюк девушки засняли на видео и опубликовали в Instagram-аккаунте @flight__love.
Бортпроводница в голубой униформе и туфлях на каблуках встала на руки. Удерживать равновесие ей помогла коллега.
В комментариях к посту восхитились навыком неизвестной стюардессы:
"Какие красивые ноги", "Невероятно", "Вот это класс", "Отличная у вас работа — много веселья", "Смешно!", "Это хорошо для осанки", "Крутое видео!", — написали пользователи Сети.
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