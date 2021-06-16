Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Стюардесса рассказала, что нельзя делать в самолете

Елизавета Назарова
4 часа назад
Стюардесса американской авиакомпании назвала несколько ошибок, которые пассажиры часто совершают в самолете. Соответствующим роликом она поделилась в TikTok.
Стюардесса рассказала, что нельзя делать в самолете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Она заявила, что нельзя просовывать свои ноги в кресло человека, сидящего спереди. Стюардесса сама не в восторге от такого поведения.
«Если увидите, как кто-то положил свои ноги на ваше кресло — я даю вам разрешение “побить” его»
Бортпроводница рассказала, что не стоит ходить по салону самолета без обуви. Она назвала это мерзким и безумным.
Девушка также напомнила о правилах гигиены перед и во время полета. Она призвала принимать душ перед тем, как сесть в самолет, а также не стричь и не красить ногти в салоне авиалайнера.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в аэропортах Сочи и Крыма не хватает мест.
Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители