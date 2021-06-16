Стюардесса рассказала, что нельзя делать в самолете

Стюардесса американской авиакомпании назвала несколько ошибок, которые пассажиры часто совершают в самолете. Соответствующим роликом она поделилась в TikTok.
Она заявила, что нельзя просовывать свои ноги в кресло человека, сидящего спереди. Стюардесса сама не в восторге от такого поведения.
«Если увидите, как кто-то положил свои ноги на ваше кресло — я даю вам разрешение “побить” его»
Бортпроводница рассказала, что не стоит ходить по салону самолета без обуви. Она назвала это мерзким и безумным.
Девушка также напомнила о правилах гигиены перед и во время полета. Она призвала принимать душ перед тем, как сесть в самолет, а также не стричь и не красить ногти в салоне авиалайнера.