Стюардесса рассказала, что нельзя делать в самолете

Стюардесса американской авиакомпании назвала несколько ошибок, которые пассажиры часто совершают в самолете. Соответствующим роликом она поделилась в TikTok.

Она заявила, что нельзя просовывать свои ноги в кресло человека, сидящего спереди. Стюардесса сама не в восторге от такого поведения.

«Если увидите, как кто-то положил свои ноги на ваше кресло — я даю вам разрешение “побить” его»

Бортпроводница рассказала, что не стоит ходить по салону самолета без обуви. Она назвала это мерзким и безумным.