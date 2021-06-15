Названа стоимость поездки в Сочи на машине

Эксперты рассказали, что путешествие на машине из Москвы в Сочи для семьи из четырех человек обойдется в среднем в 25,5 тысячи рублей. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование компаний "СберАвто" и "Эвотор".

Путь до Сочи на машине занимает около 35 часов. Аналитики посчитали расходы на дорогу по трассе М4 с учетом нескольких остановок, обеда в Воронеже, ужина и ночевки в Ростове-на-Дону, а также 19 платных участков. Стоимость такой поездки в среднем - 25 497 рублей в одну сторону.