Названа стоимость поездки в Сочи на машине

Эксперты рассказали, что путешествие на машине из Москвы в Сочи для семьи из четырех человек обойдется в среднем в 25,5 тысячи рублей. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование компаний "СберАвто" и "Эвотор".
Путь до Сочи на машине занимает около 35 часов. Аналитики посчитали расходы на дорогу по трассе М4 с учетом нескольких остановок, обеда в Воронеже, ужина и ночевки в Ростове-на-Дону, а также 19 платных участков. Стоимость такой поездки в среднем - 25 497 рублей в одну сторону.
На бензин для автомобиля среднего класса уйдет 6 127 рублей. Номер в отеле обойдется в 3744 рубля, обед на четверых в Воронеже - в 1120 рублей, а ужин в Ростове-на-Дону - в 1280. Кроме того, эксперты включили в список расходов траты на подготовку к поездке: замену масла и фильтров (около шести тысяч рублей), покупку набора автомобилиста (1660 рублей), аптечки (378 рублей), омывающей жидкости (123 рубля), автомобильных подушек (720 рублей), питьевой воды и снеков в дорогу (около 660 рублей).