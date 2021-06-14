Названа самая популярная в 2021 у россиян страна

Стало известно, какая туристическая страна пользуется наибольшим спросом у российских путешественников в 2021 году. Об этом пишет ТАСС

Оказалось, что самым популярным направлением является Кипр. Кроме того, широким спросом у россиян пользуются Греция, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), в частности, Дубай.

Среди внутрироссийских направлений отдыха наибольшим спросом пользуются поездки к морю. В частности, в Крым.