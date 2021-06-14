Названа самая популярная в 2021 у россиян страна

Весь Рамблер
Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту
Названа самая популярная страна у российских туристов в 2021 году
Стелла Шмель
30 минут назад
Стало известно, какая туристическая страна пользуется наибольшим спросом у российских путешественников в 2021 году. Об этом пишет
ТАСС
.
Фото:
depositphotos.com
depositphotos.com
Оказалось, что самым популярным направлением является Кипр. Кроме того, широким спросом у россиян пользуются Греция, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), в частности, Дубай.
Среди внутрироссийских направлений отдыха наибольшим спросом пользуются поездки к морю. В частности, в Крым.
Также россияне отдают предпочтение поездкам в Геленджик и Сочи, а затем направляются в Абхазию.
Ранее "Рамблер" писал,
когда на российском юге откроется купальный сезон.
Новости путешествий
,
ИТАР-ТАСС
,
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Статьи
Видео
Тесты
Фото
Подкасты
Ещё
Финансы
Сравнение кредитов
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Женский
Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
Форум
Дети
Дом и сад
Своими руками
Видео
Фото
Карантин
Ещё
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Ещё
Спорт
Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
Фигурное катание
Лыжный спорт
Шахматы
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Волейбол
Гандбол
Видео
Фото
Статьи
Около спорта
Евро-2020
Ещё
Aвто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Видео
Ещё
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Доктор
Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Видео
Статьи
Ещё
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
2020 год
Зодиак
Гадания
Лунный календарь
Календарь Майя
Ванга
Сонник
Психология
Дизайн человека
Имена
Ретроградный Меркурий
2021 год
Нумерология
Восточный гороскоп
Ещё
Путешествия
Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Ещё