Стало известно, когда на российском юге откроется купальный сезон

Купальный сезон на Черном море откроется во второй половине июня. Хотя на Азовском море можно купаться уже сейчас. Об этом заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На Азовском море уже можно смело купаться, а вот открытия купального сезона на Черном море придется подождать еще примерно неделю», – сказал эксперт.

На данный момент на курортах Черного моря температура воды варьируется от 17 до 19 градусов тепла. Самая холодная вода пока в Ялте, Сочи и Феодосии, а самая теплая – в Евпатории.