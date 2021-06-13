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Стало известно, когда на российском юге откроется купальный сезон

Даня Виттиг
3 часа назад
Купальный сезон на Черном море откроется во второй половине июня. Хотя на Азовском море можно купаться уже сейчас. Об этом заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Стало известно, когда на российском юге откроется купальный сезон
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«На Азовском море уже можно смело купаться, а вот открытия купального сезона на Черном море придется подождать еще примерно неделю», – сказал эксперт.
На данный момент на курортах Черного моря температура воды варьируется от 17 до 19 градусов тепла. Самая холодная вода пока в Ялте, Сочи и Феодосии, а самая теплая – в Евпатории.
По словам синоптика, в середине следующей недели на юге России будет потепление и вода прогреется быстрее.
Ранее "Рамблер" сообщал о продаже туалета с видом на море.
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