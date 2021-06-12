Россиянин отдохнул в Дубае и раскрыл способы экономии в отпуске

Российский путешественник отдыхал в Дубае несколько месяцев и рассказал о способах экономии на отдыхе. Лайфхаками блогер Антон Соколов поделился с «Лентой.ру».

По словам туриста, авиабилеты в Дубай могут обойтись бесплатно, если оформить специальную банковскую карту с кешбэком. А при долгосрочном бронировании в одной из международных сетей отелей номер будет стоить две тысячи рублей в сутки. Цену за такое жилье чаще всего можно делить надвое, поскольку туристы редко ездят в отпуск в одиночку.

Кроме того, в Дубае есть специальная Nol Card (электронная карта для всех видов общественного транспорта в службах Дубая), которая дает 50-процентную скидку на проезд в метро.