Россиянин отдохнул в Дубае и раскрыл способы экономии в отпуске

Российский путешественник отдыхал в Дубае несколько месяцев и рассказал о способах экономии на отдыхе. Лайфхаками блогер Антон Соколов
поделился с «Лентой.ру».
По словам туриста, авиабилеты в Дубай могут обойтись бесплатно, если оформить специальную банковскую карту с кешбэком. А при долгосрочном бронировании в одной из международных сетей отелей номер будет стоить две тысячи рублей в сутки. Цену за такое жилье чаще всего можно делить надвое, поскольку туристы редко ездят в отпуск в одиночку.
Кроме того, в Дубае есть специальная Nol Card (электронная карта для всех видов общественного транспорта в службах Дубая), которая дает 50-процентную скидку на проезд в метро.
В Дубае действует приложение Zomato, которое позволяет получить скидку на питание в эмирате. Более половины ресторанов Дубая включены в этот сервис и оплатить счет можно прямо с телефона, с выгодой до 50 процентов.