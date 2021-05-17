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Туроператоры снизили цены на путевки в Египет

Мария Грибова
1 час назад
Туроператоры снизили цены на путевки в Египет благодаря подешевевшему трансферу на курорты. Об этом сообщает АТОР.
Туроператоры снизили цены на путевки в Египет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Не так давно произошло снижение стоимости наземных трансферов от Каира до курортов Красного моря. Если раньше их стоимость составляла 270 долларов, то теперь она упала до 150 за машину на одного-трех человек в одну сторону",
— говорит руководитель отдела Египта туроператорской компании Екатерина Горская.
Также в компании отмечают, что после падения цены на трансфер спрос на Египет значительно вырос. А стимулировать пакетный турпоток через Каир может сейчас только снижение стоимости на авиаперевозки. C пятого февраля число еженедельных рейсов туда увеличилось, но пока это не привело к удешевлению билетов.
Ранее "Рамблер" писал о том, что жительница Сочи подтвердила рост цен в городе.
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