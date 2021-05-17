Туроператоры снизили цены на путевки в Египет

"Не так давно произошло снижение стоимости наземных трансферов от Каира до курортов Красного моря. Если раньше их стоимость составляла 270 долларов, то теперь она упала до 150 за машину на одного-трех человек в одну сторону",
— говорит руководитель отдела Египта туроператорской компании Екатерина Горская.
Также в компании отмечают, что после падения цены на трансфер спрос на Египет значительно вырос. А стимулировать пакетный турпоток через Каир может сейчас только снижение стоимости на авиаперевозки. C пятого февраля число еженедельных рейсов туда увеличилось, но пока это не привело к удешевлению билетов.