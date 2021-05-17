Туроператоры снизили цены на путевки в Египет

Также в компании отмечают, что после падения цены на трансфер спрос на Египет значительно вырос. А стимулировать пакетный турпоток через Каир может сейчас только снижение стоимости на авиаперевозки. C пятого февраля число еженедельных рейсов туда увеличилось, но пока это не привело к удешевлению билетов.