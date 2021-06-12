Назван идеальный вид отпуска для перенесших COVID-19 россиян

Если человек перенес коронавирус, то планировать стоит спокойный отпуск свежем воздухе с умеренной физической активностью и правильным питанием. Об этом сообщил инфекционист Евгений Тимаков в интервью ТАСС.

Вирус сильно влияет на иммунную систему, из-за чего организм подвержен не только инфекционным и бактериальным заболеваниям, но и возникновению раковых опухолей. Чтобы избежать чрезмерной нагрузки на организм, лучше отказаться от длительных перелетов, смены часовых поясов и резкой перемены давления.

«Резкой смены климатических условий, длительного перелета стоит избегать. В Таиланд если полететь, девять часов лететь, потом смена часовых поясов. Это все нагрузка, стресс», — порекомендовал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

При этом многое, по мнению иммунолога, зависит от тяжести течения заболевания, есть ли у него постковидый синдром и от многих других факторов. Поэтому перед поездкой стоит посоветоваться с врачом.

«Если у кого-то давление, память нарушается или еще что-то, то лучше никуда не ехать. В своей широте поехать в местный санаторий, пройти курс реабилитации. Если нет никаких осложнений, все хорошо, пожалуйста, можно, наверное, ехать», — сообщил Жемчугов.