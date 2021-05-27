Три эффективных способа сэкономить на еде в отпуске

Еда – одна из главных статей расходов как в повседневной жизни, так и в период отпуска. Причем на отдыхе за неделю на обеды и ужины можно потратить больше, чем за месяц дома: большинство людей в отпуске питаются в кафе или ресторанах и предпочитают не утруждать себя готовкой. Да и условия для самостоятельного приготовления пищи не всегда имеются: немногие номера отелей оборудованы кухней.

Однако это не значит, что сэкономить на питании в отпуске невозможно. Подробнее о главных лайфхаках – в материале "Рамблера".

Выбирайте нетуристические кафе

Рестораны, рассчитанные на приезжих, где зачастую не очень вкусная еда, но большая наценка, находятся вблизи туристических достопримечательностей, на главных проспектах и площадях. Чтобы не оказаться случайно в подобном заведении, заранее изучите информацию в Сети о бюджетных кафе, где питаются местные. Как правило, такие заведения не нанимают промоутеров, и у них нет кричащих вывесок, но при этом соотношение цена-качество может приятно удивить.

Устройте пикник

Бутылка воды, несколько сэндвичей и фрукты, купленные в супермаркете, обойдутся куда дешевле, чем обед в ресторане. Кроме того, вы сможете насладиться едой на свежем воздухе, не будете ждать официанта и едва ли испытаете укор совести за то, что не оставили чаевых.

Попробуйте уличную еду