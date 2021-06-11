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Россияне раскрыли главные цели своих путешествий

Мария Грибова
31 минуту назад
Четверть россиян назвали своей главной целью путешествий создание фотографий для социальных сетей. Об этом сообщается в исследовании экспертов авиакомпании S7 Airlines, результаты которого поступили в редакцию "Ленты.ру".
Россияне раскрыли главные цели своих путешествий
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Согласно опросу, 24 процента российских туристов признают, что истинная цель их отдыха — формирование контента для страниц в сетях. Треть респондентов выбрали основной причиной поездки возможность получение загара, столько же — желание попробовать новую кухню. Только 18 процентов опрошенных берут отпуск ради заведения новых знакомств.
Также большинство россиян (67 процентов) получают от отдыха и посещение незнакомых мест новые впечатления, а 57 процентов уезжает отдыхать, чтобы перезагрузиться и отвлечься от работы.
Ранее "Рамблер" писал о том, что россияне массово захотели улететь в три страны.
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