Россияне раскрыли главные цели своих путешествий

Четверть россиян назвали своей главной целью путешествий создание фотографий для социальных сетей. Об этом сообщается в исследовании экспертов авиакомпании S7 Airlines, результаты которого поступили в редакцию "Ленты.ру".

Согласно опросу, 24 процента российских туристов признают, что истинная цель их отдыха — формирование контента для страниц в сетях. Треть респондентов выбрали основной причиной поездки возможность получение загара, столько же — желание попробовать новую кухню. Только 18 процентов опрошенных берут отпуск ради заведения новых знакомств.