Россияне массово захотели улететь в три страны

Россияне массово захотели улететь за границу по трем пляжным направлениям — Греция, Мальдивы и Хорватия. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Ostrovok, результаты которого поступили в редакцию "Ленты.ру".

По итогом проведенного голосования выяснилось, что 21 процент респондентов предпочли бы провести отпуск в Греции. На втором месте по популярности ответов оказались Мальдивы — 18 процентов голосов, а на третьем — Хорватия (14 процентов).