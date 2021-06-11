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Россияне массово захотели улететь в три страны

Мария Грибова
1 час назад
Россияне массово захотели улететь за границу по трем пляжным направлениям — Греция, Мальдивы и Хорватия. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Ostrovok, результаты которого поступили в редакцию "Ленты.ру".
Россияне массово захотели улететь в три страны
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По итогом проведенного голосования выяснилось, что 21 процент респондентов предпочли бы провести отпуск в Греции. На втором месте по популярности ответов оказались Мальдивы — 18 процентов голосов, а на третьем — Хорватия (14 процентов).
Однако 30 процентов опрошенных признались, что вообще не планируют поездки за рубеж, пока условия пересечения границ не станут проще.
Ранее "Рамблер" писал о том, что поездка на Мальдивы оказалась дешевле Анапы.
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