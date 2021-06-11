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Раскрыта судьба российских вагонов-ресторанов

Мария Грибова
1 час назад
Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов раскрыл судьбу вагонов-ресторанов в российский поездах. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Раскрыта судьба российских вагонов-ресторанов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пегов отметил, что от самих составов «РЖД» отказываться не будет, поменяется только их концепция:
"То, что происходит сейчас в вагонах-ресторанах, нам не нравится".
Теперь в состав будут загружаться стерильные контейнеры с блюдами, приготовленными поварами в стационарных условиях, а не готовиться на кухне во время движения, как это происходит сейчас.
Ранее "Рамблер" писал о том, что РЖД показали капсульный плацкарт.
Новости путешествий,Дмитрий Пегов,РЖД,
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