Раскрыта судьба российских вагонов-ресторанов

Пегов отметил, что от самих составов «РЖД» отказываться не будет, поменяется только их концепция:

Теперь в состав будут загружаться стерильные контейнеры с блюдами, приготовленными поварами в стационарных условиях, а не готовиться на кухне во время движения, как это происходит сейчас.