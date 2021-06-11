РЖД показали капсульный плацкарт

В РЖД
представили макет нового капсульного плацкартного вагона. Все это компания представила во время Российского туристического форума «Путешествуй!». Об этом сообщает
ТАСС.
В новом вагоне будет 85 мест, расположенных вдоль центрального прохода. Все они отгораживаются непрозрачной шторкой, не пропускающие свет.
У каждого пассажира в капсуле будет индивидуальный столик, светильник и USB-розетка. Спальное место планируется увеличить на 15 сантиметров.
В капсульном вагоне планируют сделать сервисную зону с торговыми автоматами, душем и багажным отделением для крупногабаритных грузов.