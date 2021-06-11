РЖД показали капсульный плацкарт

РЖД представили макет нового капсульного плацкартного вагона. Все это компания представила во время Российского туристического форума «Путешествуй!». Об этом сообщает ТАСС.

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В новом вагоне будет 85 мест, расположенных вдоль центрального прохода. Все они отгораживаются непрозрачной шторкой, не пропускающие свет.

У каждого пассажира в капсуле будет индивидуальный столик, светильник и USB-розетка. Спальное место планируется увеличить на 15 сантиметров.