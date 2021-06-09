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«Это похоже на адский отель»: туристы о карантине

Анна Арсеньева
2 часа назад
Туристки заплатили за отель в Лондоне 2240 фунтов стерлингов (230 тысяч рублей) и пожаловались на условия. Об этом пишет Express.
«Это похоже на адский отель»: туристы о карантине
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Свекровь вместе с невесткой вернулись с отдыха в Турции, и их отправили на карантин. Женщины остановились в отеле Radisson Blue в Лондонском аэропорту Станстед и почувствовали себя "как в тюрьме".
"Честно говоря, это похоже на адский отель. С нами обращаются как с заключенными, еда отвратительная. За что мы платим такие деньги?"
— заявила 47-летняя туристка.
Британкам не понравился сервис и еда в отеле. Кроме того, их не выпускали из гостиницы, несмотря на отрицательные тесты на коронавирус.
"Мы очень серьезно относимся к нашей роли по оказанию помощи правительству Великобритании в осуществлении программы карантина в отелях. Все делается для того, чтобы обеспечить безопасный и комфортный отдых для путешественников",
— ответили на жалобу представители отеля.
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