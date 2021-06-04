Русские туристы разочаровались двумя вещами в Крыму

Российские туристы поделились своими впечатлениями от отдыха в Крыму в 2021 году с корреспондентами издания «Аргументы и факты».

Турист из Челябинска рассказал, что его семья отдохнула на полуострове в мае за 40 тысяч рублей. При этом в июле эти же путевки подорожали и цена номера увеличилась с 3,6 до 4,5 тысячи рублей за сутки.