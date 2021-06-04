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Русские туристы разочаровались двумя вещами в Крыму

Диана Товсепова
3 часа назад
Российские туристы поделились своими впечатлениями от отдыха в Крыму в 2021 году с корреспондентами издания «Аргументы и факты».
Русские туристы разочаровались двумя вещами в Крыму
Фото: DepositphotosDepositphotos
В большинстве своем туристы недовольны двумя моментами: высокими ценами и отсутствием городской инфраструктуры.
Турист из Челябинска рассказал, что его семья отдохнула на полуострове в мае за 40 тысяч рублей. При этом в июле эти же путевки подорожали и цена номера увеличилась с 3,6 до 4,5 тысячи рублей за сутки.
"Отель был небольшой. Собственный чистый бассейн, включены завтраки. Это не Турция, не объешься, но питание хорошее", — прокомментировал свой отпуск Сергей.
Москвичка рассказала об отдыхе в Алуште.
"За территорию отеля мы не ходим, для меня наш юг — скорее предмет страхов. В отеле еды много, а рисковать здоровьем за его пределами не хочется", — объяснила туристка.
За путевку на четверых туристка заплатила 68 тысяч рублей.
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