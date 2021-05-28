Россиянка съездила в Крым за 40 тысяч "на все"

Путешественница из России отправилась на отдых в Крым. Стоимость ее отпуска вместилась в 40 тысяч рублей. Подробнее она рассказала в своем блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

Она отметила, что организацией полностью занималась сама. При этом билет на самолет в две стороны с багажом обошелся ей в 8,8 тысячи рублей, номер в бюджетном отеле на семь дней — в 13,3 тысячи рублей.

"Пляжный сезон еще не начался, поэтому я выбирала проживание таким образом, чтобы была удобная транспортная доступность",

— сказала она.

Россиянка успела посетить три экскурсии, которые обошлись в 6,6 тысячи рублей, также посетила Парк Айвазовского, Японский сад, поселок Утес и дворец княгини Гагариной, где за входные билеты она отдала еще 1,6 тысячи рублей.

"Не могу сказать, что сами экскурсии в Крыму дорогие, но в стоимость никогда не входит обед. Это тоже дополнительные затраты".

Путешественница отметила, что на прочие расходы ушло около тысячи рублей: ользование общественным транспортом, трансфер из аэропорта и обратно, покупка местной сим-карты.

Также статьей бюджета стало питание. На него ушло порядка восьми тысяч рублей за неделю..