Россиянка отдохнула в Крыму и пожаловалась на обман местных

Россиянка, отдохнувшая в Крыму, рассказала, как местные продавцы попытались обмануть ее в первый же день отпуска. Своей историей туристка поделилась в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

Мобильный оператор девушки стоил на полуострове дорого, поэтому она решила приобрести местную сим-карту с интернетом для звонков по мессенджеру.

Россиянка уточнила, что приобрела сим-карту в Симферополе, по дороге из аэропорта до Алушты – в местном салоне связи ей продали сим-карту за 650 рублей.

В ходе долгих расспросов путешественнице удалось выяснить, что в продаже также имеются сим-карты за 300 рублей, в которые входят 25 гигабайт интернета и 600 минут местных звонков.