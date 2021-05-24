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Россиянка отдохнула в Крыму и пожаловалась на обман продавцов

Мира Маркина
14 часов назад
Россиянка, отдохнувшая в Крыму, рассказала, как местные продавцы попытались обмануть ее в первый же день отпуска. Своей историей туристка поделилась в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".
Россиянка отдохнула в Крыму и пожаловалась на обман местных
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Мобильный оператор девушки стоил на полуострове дорого, поэтому она решила приобрести местную сим-карту с интернетом для звонков по мессенджеру.
Россиянка уточнила, что приобрела сим-карту в Симферополе, по дороге из аэропорта до Алушты – в местном салоне связи ей продали сим-карту за 650 рублей.
В ходе долгих расспросов путешественнице удалось выяснить, что в продаже также имеются сим-карты за 300 рублей, в которые входят 25 гигабайт интернета и 600 минут местных звонков.
Автор подчеркнула, что интернета ей хватило на все время поездки, но качество связи оставляло желать лучшего. Туристка посоветовала россиянам, планирующим отдых в Крыму, помнить о наличии разных тарифов на связь и не поддаваться на уловки местных продавцов.
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