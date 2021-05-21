Российская туристка отправилась в Крым и описала свой недельный отдых в отеле фразой «прошлый век». Об этом она написала на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам россиянки, она забронировала отель за три дня до поездки. Стоимость проживания без питания и билетов на самолет составила 13,3 тысячи рублей за семь ночей. В Крыму сезон еще не начался, поэтому близость моря не была решающим фактором при выборе гостиницы.

«Я выбирала отель таким образом, чтобы от него было удобно добираться в другие города Крыма, чтобы рядом была транспортная развязка», — призналась туристка.

В номере работал кондиционер, холодильник и телевизор, но не было чайника и фена. Их выдали на ресепшене по требованию россиянки.

«Отель представляет из себя многоэтажное здание. Все в нем напоминает прошлый век», — описала она жилье одной фразой.