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Россиянка прожила неделю в Крыму и описала отдых фразой «прошлый век»

Даня Виттиг
7 часов назад
Российская туристка отправилась в Крым и описала свой недельный отдых в отеле фразой «прошлый век». Об этом она написала на платформе «Яндекс.Дзен».
По словам россиянки, она забронировала отель за три дня до поездки. Стоимость проживания без питания и билетов на самолет составила 13,3 тысячи рублей за семь ночей. В Крыму сезон еще не начался, поэтому близость моря не была решающим фактором при выборе гостиницы.
«Я выбирала отель таким образом, чтобы от него было удобно добираться в другие города Крыма, чтобы рядом была транспортная развязка», — призналась туристка.
В номере работал кондиционер, холодильник и телевизор, но не было чайника и фена. Их выдали на ресепшене по требованию россиянки.
«Отель представляет из себя многоэтажное здание. Все в нем напоминает прошлый век», — описала она жилье одной фразой.
Туристка также отметила, что обычно объекты размещения имеют нагреватели воды, чтобы иметь возможность подавать ее постояльцам круглосуточно. Но в этой гостинице воду подавали по часам, с 6 до 8 утра и с 19 до 22 часов вечера — для ее сбора в ванной комнате находились пятилитровая бутылка и таз.
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