Что происходит с погодой на российских курортах

Что происходит на российских курортах не только с ценами на отдых, но и с погодой, вызывает большие вопросы у желающих отправиться в отпуск. Российские туристы снимают на видео, что творится в настоящее время в Крыму и на курортах Краснодарского края.
В частности, в районе Керчи отрезок федеральной трассы "Таврида" оказался подтоплен из-за сильного ливня. Автомобилям приходилось буквально плыть по дороге. А в Сочи бушует сильный шторм. И пока часть туристов пережидает бурю в отелях и в гостевых домах, другие снимают происходящее на камеры. Подробнее смотрите в видео.