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Столпотворение в пансионате Анапы попало на видео

Елизавета Назарова
55 минут назад
В Сети один из путешественников опубликовал видео, в котором показал очередь в столовую пансионата Анапы. На нем видно столпотворение людей без средств индивидуальной защиты.
На кадрах видно, что очередь за едой тянется один пролет этажа и уходит дальше за пределы помещения. Автор иронизирует над тем, что россияне не могут ездить в Турцию, но спокойно отдыхают в Анапе в подобных условиях.
Также в видео написаны расценки на подобный отдых. Сообщается, что недельный отдых в Анапе с вылетом из Санкт-Петербурга на двоих обошелся в 61 800 рублей. При этом из питания включены только обед и ужин.
"Ждем, когда оперативный штаб закроет самую опасную страну для россиян", — отмечается в конце видео.
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