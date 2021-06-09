В Сочи массово снижают цены из-за отсутствия спроса

В отелях Сочи массово снижают цены на летний сезон из-за отсутствия спроса у туристов. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам пресс-секретаря российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, в мае ажиотаж и с высокими ценами был связан с приостановкой регулярного авиасообщения с Турцией. Однако сейчас ситуация поменялась:

"Продажи по заявленным ранее высоким расценкам не состоялись, наблюдается откат к более адекватным ценам".