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В Сочи массово снижают цены на отели из-за отсутствия спроса

Анна Арсеньева
3 часа назад
В отелях Сочи массово снижают цены на летний сезон из-за отсутствия спроса у туристов. Об этом сообщает "Интерфакс".
В Сочи массово снижают цены из-за отсутствия спроса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам пресс-секретаря российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, в мае ажиотаж и с высокими ценами был связан с приостановкой регулярного авиасообщения с Турцией. Однако сейчас ситуация поменялась:
"Продажи по заявленным ранее высоким расценкам не состоялись, наблюдается откат к более адекватным ценам".
Кроме того, появились новости о возобновление полетов в Египет и Турцию. Из-за этого сочинские отели пытаются продать как можно больше мест на июнь.
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