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Самолет врезался в столб при взлете

Диана Товсепова
1 час назад
FoxNews опубликовал видео с самолетом, который врезался в фонарный столб во время взлета в американском аэропорту.
Так, инцидент произошел еще 28 мая в международном аэропорту Далласу. Самолет авиакомпании America Airlines выруливал на взлетно-посадочную полосу, развернулся, но сделал недостаточно широкий круг. В результате воздушное судно задевает фонарный столб.
Самолет направлялся на Багамские острова. Из-за столкновения при этом никто не пострадал, но рейс заменил и на другой самолет.
"Мы ни при каких обстоятельствах не хотели бы нарушать планы поездок наших клиентов. Мы сожалеем о проблемах, которые вызвали неудобства", — заявили в авиакомпании.
Новости путешествий,Видео,Fox News,
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