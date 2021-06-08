Самолет врезался в столб при взлете

FoxNews опубликовал видео с самолетом, который врезался в фонарный столб во время взлета в американском аэропорту.

Так, инцидент произошел еще 28 мая в международном аэропорту Далласу. Самолет авиакомпании America Airlines выруливал на взлетно-посадочную полосу, развернулся, но сделал недостаточно широкий круг. В результате воздушное судно задевает фонарный столб.

Самолет направлялся на Багамские острова. Из-за столкновения при этом никто не пострадал, но рейс заменил и на другой самолет.