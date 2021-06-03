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Женщина уснула в самолете и улетела в другую сторону

Анна Арсеньева
2 часа назад
Жительница Великобритании Джемма Каргин села в самолет в Манчестере, решила немного поспать и улетела на две тысячи километров в другую сторону. Об этом сообщает Traveller.
Женщина уснула в самолете и улетела в другую сторону
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Пассажирка планировала навестить свою мать в ирландском городе Белфаст и купила билет на 40-минутный рейс авиакомпании EasyJet. Женщина уснула, а когда проснулась, поняла, что полет еще не окончен и спросила у стюардессы, когда посадка.
Оказалось, что самолет направляется в Гибралтар и находится в 1927 километрах в противоположном направлении. В аэропорту допустили ошибку: при посадке билет отсканировали и женщину пустили на борт.
"Как только мы поняли ситуацию, то решили, что лайнер отправится обратно в Манчестер и далее в Белфаст, первоначальный пункт назначения пассажирки", — рассказали в авиакомпании.
Полет Джеммы Каргин занял 12 часов вместо 40 минут.
Новости путешествий,Easyjet,
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