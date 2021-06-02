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Стюардесса рассказала, что будет, если в самолет попадет молния

Анна Арсеньева
1 час назад
Стюардесса авиакомпании Emirates Airlines рассказала, что произойдет на борту самолета, если в него попадет молния во время полета. Она опубликовала видео в своем Tik-Tok-аккаунте.
Что будет, если в самолет попадет молния
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам бортпроводницы, молния попадает в самолет примерно раз в год или один раз за каждую тысячу часов полета.
Даже если это происходит, жизнь пассажиров не будет подвергнута опасности. Молния не сможет нанести большой вред лайнеру.
"Самолеты спроектированы так, чтобы выдерживать удары молнии", - сказала стюардесса.
Она напомнила про трагедию, которая произошла в 1963 году. Тогда в самолет Pan American попала молния, в результате чего погибли 73 пассажира и восемь членов экипажа. Однако с тех пор стандарты безопасности самолетов были улучшены.
"Если в следующий раз во время полета вы увидите молнию в небе, не волнуйтесь", — успокоила подписчиков девушка.
Новости путешествий,Emirates,
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