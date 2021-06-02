Что будет, если в самолет попадет молния

Стюардесса авиакомпании Emirates Airlines рассказала, что произойдет на борту самолета, если в него попадет молния во время полета. Она опубликовала видео в своем Tik-Tok-аккаунте.

По словам бортпроводницы, молния попадает в самолет примерно раз в год или один раз за каждую тысячу часов полета.

Даже если это происходит, жизнь пассажиров не будет подвергнута опасности. Молния не сможет нанести большой вред лайнеру.

"Самолеты спроектированы так, чтобы выдерживать удары молнии", - сказала стюардесса.

Она напомнила про трагедию, которая произошла в 1963 году. Тогда в самолет Pan American попала молния, в результате чего погибли 73 пассажира и восемь членов экипажа. Однако с тех пор стандарты безопасности самолетов были улучшены.