В Сочи взлетели цены на еду и жилье из-за спроса

Высокий спрос на отдых в Краснодарском крае привел к тому, что цены в Сочи, как отмечают туристы, стали космическими. Так, в Сети шумно обсуждают видео туриста, побывавшего на курорте в мае: мужчина спрашивает цены на рыбу и ягоды, которыми торгуют на улицах города рядом с пляжем.
Так, одна копченая форель в городе продается за одну тысячу рублей, сушеная вобла – за 100 руб., 100 г слабосоленой красной рыбы стоит 500 руб.,
Лоток с малиной обойдется в тысячу рублей, с голубикой - 700 рублей, с клубникой – 450.
«Приезжайте в Сочи, чтобы покушать вкусно», — комментирует автор видео.
Известный блогер Илья Варламов
на своем канале рассказывает о лежаках на курорте за 800 рублей и «бабушкиных однушках» за 90 тысяч.
«После того как прикрыли Турцию, туда ломанулись туристы со всей России и рыночек быстро отреагировал», — заметил Варламов.
Об этом говорят и в профессиональной туристической сфере. Больше всего, по мнению туоператоров, подскочили цены на жилье.
«Есть, на мой взгляд, совсем неадекватные собственники. Они сдают квартиры за 80 тыс. руб., которые еще совсем недавно стоили 30. Из того, что удивило лично меня: на одном из городских пляжей увидела, что один чебурек продают за 250 руб., килограмм копченой барабульки, которая в свежем виде стоит максимум 400 руб., предлагают за 1300 руб. Мне, мягко говоря, это показалось дорого. К сожалению, в этом году на 20–25% поднялись цены в многочисленных столовых Сочи. Если раньше в них можно было заплатить за полноценный обед 250 руб., то сейчас 350–600», – отмечает руководитель сочинского туроператора «Аэлита» Александра Сердюченко, больше всего в этом году цены выросли на аренду жилья.