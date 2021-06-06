В Сочи взлетели цены на еду и жилье из-за спроса

Высокий спрос на отдых в Краснодарском крае привел к тому, что цены в Сочи, как отмечают туристы, стали космическими. Так, в Сети шумно обсуждают видео туриста, побывавшего на курорте в мае: мужчина спрашивает цены на рыбу и ягоды, которыми торгуют на улицах города рядом с пляжем.

Так, одна копченая форель в городе продается за одну тысячу рублей, сушеная вобла – за 100 руб., 100 г слабосоленой красной рыбы стоит 500 руб.,

Лоток с малиной обойдется в тысячу рублей, с голубикой - 700 рублей, с клубникой – 450.

«Приезжайте в Сочи, чтобы покушать вкусно», — комментирует автор видео.

Известный блогер Илья Варламов на своем канале рассказывает о лежаках на курорте за 800 рублей и «бабушкиных однушках» за 90 тысяч.

«После того как прикрыли Турцию, туда ломанулись туристы со всей России и рыночек быстро отреагировал», — заметил Варламов.

Об этом говорят и в профессиональной туристической сфере. Больше всего, по мнению туоператоров, подскочили цены на жилье.