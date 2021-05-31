В Сети раскрыли популярные способы "развода" риелторами в Сочи

Сочи становится одним из самых популярных городов России для длительного пребывания и переезда на ПМЖ. Однако рынок недвижимости в городе не так прост, как кажется.

Как выяснил "Рамблер", россияне, которые уже столкнулись с проблемами при аренде и покупке недвижимости на курорте делятся своим опытом в соцсетях:

"В каждом регионе существуют нюансы, которых не видно, в документах не сказано и риэлторы не скажут. А сообщать бесполезно. В Сочи процветает кумовство и коррупция...", — предупреждает пользовательница Сети.

В крупном сообществе обсуждают подводные камни работы с риелторами в Сочи. Так, россиянин, проживший на курорте 5 лет, рассказал о главных "способах развода" риелторами, с которыми он столкнулся.

Как оказалось, риелторы зачастую умалчивают о селевых потоках на склонах:

"Сочи специфичен не только высокими ценами, но и неустойчивостью верхнего слоя земли. Оползни в Сочи это не аномалия, а вполне себе обычное явление. Происходит это конечно же в горных районах города. Порой земля может уйти из под ног в течение одного дождливого дня. Асфальтовые дороги, идущие в такие районы, пестрят обвалившимися кусками дорожного полотна. Нередко такие обвалы затем провоцируют аварии и другие неожиданные события.

Но для покупки недвижимости самое опасное купить дом построенный в районе селевой активности. На склонах категорически запрещено покупать дома с привычным ленточным фундаментом. На таких участках дом должен быть обязательно на сваях, которые бурятся до "породы"...", — объяснил россиянин.

При этом, одним из самых распространенных риелторских "разводов" являются фейковые объявления:

"Риелтор заведомо выставляет на продажу уже проданную квартиру в хорошем месте и по "сладкой" цене. Конечно же количество потенциальных покупателей в таких случаях зашкаливает. Риэлтор, отвечая на звонки, отвечает, что квартира, к сожалению, уже продана, но у него есть предложение даже лучше. А такие предложения обычно максимально неликвидные. Это плохой район, квартира в черновой отделке, квартира без документов и так далее...".

Кроме того, проблемы могут возникнуть с покупкой недостроенных квартир:

"Дело в том, что построить многоквартирный дом и получить разрешение не так просто, как кажется. Сотни домов стоят недостроенными и ждут получения документации и одобрения проекта.

Застройщик, в свою очередь, хочет получить деньги, потому что он вложился в постройку дома. Поэтому идёт на уступки по цене. Это золотая почва для местных риэлторов, которые во что бы то ни стало хотят получить своё агентское вознаграждение. Обещают жильцам, что разрешение и документы будут, но по итогу некоторые дома стоят так и недостроенными...".

Другие пользователи Сети поделились своим печальным опытом, назвав другие "типичные сочинские схемы":

"У нас соседний участок продают за 16 миллионов, купили за миллион. Пишут что есть газ, вода, хорошая дорога. Вода в 100 метрах под гранитом, дорогу еще нужно проложить, свет провели...";

"Если у Вас есть определённая сумма (наличными, да и одобренная ипотека), не называйте её, потому что риэлторы будут пытаться найти жилье в самый притык под эту сумму (увеличивая свою комиссию)...";

"Тут весь Адлер так построен, застройщики за мзду успели узаконить до арестов . У меня вообще знакомая купила -вместо трех застройщик сделал 6 этажей ,в бегах тоже . Они без денег , дом под снос,судятся уже третий год, но безрезультатно. так вот эта Аска активно продавала все это. И кстати сейчас продает , у нас в Веселом застройщик наклепал домов , нарушил пятно застройки и этажность, объект висит на сайте Земконтроля под снос, а риелторы ежедневно целыми партиями подъезжают с клиентами и продают. Потому что много приезжих и они не знают всей кухни, в это не сразу вникаешь".