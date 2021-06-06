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На турецком побережье появилось огромное пятно из водорослей

Полина Алферова
6 июня 2021
Газета ABC сообщает о том, что на турецком побережье Мраморного моря распространилась вязкая серо-коричневая субстанция, которая пахнет тухлыми яйцами. Ученые называют эту пену «морскими соплями». Она появляется в результате жизнедеятельности морских организмов, которые активно размножаются во время цветения водорослей.
На турецком побережье появилось пятно из водорослей
Фото: PixabayPixabay
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В этом году пятно пены можно наблюдать даже из космоса. Эксперты связывают чрезмерный расцвет водорослей с загрязнением воды и глобальным потеплением. Водоросли не только мешают рыбакам выйти в море, но и вызывают гибель рыб и других обитателей моря, так как плотный слой не пропускает солнечный свет.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил Министерству окружающей среды и урбанизма обследовать сточные воды и предложил экологам разработать план борьбы с вредителями.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что на южных курортах появились комары-тигры.
Новости путешествий,Реджеп Эрдоган,телеканал АВС,
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