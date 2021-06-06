На турецком побережье появилось пятно из водорослей

Газета ABC сообщает о том, что на турецком побережье Мраморного моря распространилась вязкая серо-коричневая субстанция, которая пахнет тухлыми яйцами. Ученые называют эту пену «морскими соплями». Она появляется в результате жизнедеятельности морских организмов, которые активно размножаются во время цветения водорослей.

В этом году пятно пены можно наблюдать даже из космоса. Эксперты связывают чрезмерный расцвет водорослей с загрязнением воды и глобальным потеплением. Водоросли не только мешают рыбакам выйти в море, но и вызывают гибель рыб и других обитателей моря, так как плотный слой не пропускает солнечный свет.