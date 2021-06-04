На южных курортах появились комары-тигры

Тем, кто отправляется в путешествие, стоит быть готовыми ко встрече с насекомыми и другими паразитами. Об этом заявила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Она отметила, что некоторое время назад на юге были замечены экзотические тигровые комары, которые могут переносить опасные заболевания.

"Этого комара раньше у нас никогда не было. А сейчас "комар-тигр" расселился по всей территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска, в Крыму его тоже находят. Он переносит лихорадки денге, Зика, чикунгунья и всякие арбовирусные инфекции",

- приводит ее слова издание Sputnik

Рославцева также отметила, что для Крыма характерны разные виды комаров, причем есть и малярийные комары. Они все переносят глистов.

Эксперт дала несколько советов о том, как защищаться от москитов: