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На южных курортах появились комары-тигры

Стелла Шмель
4 часа назад
Тем, кто отправляется в путешествие, стоит быть готовыми ко встрече с насекомыми и другими паразитами. Об этом заявила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.
На южных курортах появились комары-тигры
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Она отметила, что некоторое время назад на юге были замечены экзотические тигровые комары, которые могут переносить опасные заболевания.
"Этого комара раньше у нас никогда не было. А сейчас "комар-тигр" расселился по всей территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска, в Крыму его тоже находят. Он переносит лихорадки денге, Зика, чикунгунья и всякие арбовирусные инфекции",
- приводит ее слова издание Sputnik.
Рославцева также отметила, что для Крыма характерны разные виды комаров, причем есть и малярийные комары. Они все переносят глистов.
Эксперт дала несколько советов о том, как защищаться от москитов:
"Защищаться мы рекомендуем, прежде всего, электрофумигаторами для помещений. Кроме того, отдыхающие должны требовать, чтобы были вставлены сетки в окна и даже двери, чтобы не залетали ни комары, ни москиты. Против всех комаров, для их уничтожения и отпугивания, можно использовать инсектицидные и репеллентные средства от летающих насекомых в аэрозольных баллонах".
Новости путешествий,Роспотребнадзор,
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