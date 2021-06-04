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На Бали ждут туристов уже летом

Диана Товсепова
1 час назад
Власти Индонезии ожидают, что иностранные туристы вернутся на острова в июле, сообщает "Турпром".
На Бали ждут туристов уже летом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, страна, согласно пресс-релизу министерства туризма и креативной экономики страны, откроется для гостей в июле 2021 года.
"Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о планах вновь открыть границы в июле 2021 года, при этом такие направления, как Бали, Батам и Бинтан, станут "локомотивными" регионами для запуска туризма для всей страны. В рамках подготовки к приему иностранных гостей правительство провело широкомасштабную программу вакцинации для целевых групп, включая работников сферы туризма", — говорится в сообщении.
О том, должны ли туристы быть вакцинированными, в релизе не говорится.
При этом в стране уже начали обязательную массовую вакцинацию, но, согласно статистике, обе дозы прививки получили только 6% населения страны.
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