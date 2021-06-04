На Бали ждут туристов уже летом

Власти Индонезии ожидают, что иностранные туристы вернутся на острова в июле, сообщает "Турпром".

Так, страна, согласно пресс-релизу министерства туризма и креативной экономики страны, откроется для гостей в июле 2021 года.

"Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о планах вновь открыть границы в июле 2021 года, при этом такие направления, как Бали, Батам и Бинтан, станут "локомотивными" регионами для запуска туризма для всей страны. В рамках подготовки к приему иностранных гостей правительство провело широкомасштабную программу вакцинации для целевых групп, включая работников сферы туризма", — говорится в сообщении.

О том, должны ли туристы быть вакцинированными, в релизе не говорится.