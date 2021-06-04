Россиянка возмутилась ценами на отечественных курортах

Жительница Калуги Марина Варзина, которая намеревалась отправиться в отпуск на один из российских курортов, была сильно возмущена уровнем цен.
"Одни названия санаториев уже сразу наводят совдеповскую тоску: "Надежда", "Рябинушка", "Маяк". А цены очень высокие. За 7 ночей с минимальным лечением и шведским столом мы отдали за двоих порядка 60 тысяч. И плюс еще билеты на поезд 14 тысяч в плацкарте. Сейчас есть горячие туры на Кипр и Кубу за такую стоимость. Но мы не решились, вдруг закроют границы",
Почитав отзывы в Сети, женщина растеряла свой энтузиазм на поездку:
"Многие обещают нам грязное море. Говорят, в Анапе оно цветет. Кроме того, нас предупредили и о кишечной палочке. Знакомые несколько раз ее там ловили. Теперь мы расстроились еще больше".
Другая российская туристка Светлана Махлина рассказала, что многие советуют поехать в Крым.
"Были в Крыму два года назад. Тогда только открыли мост. Мы поехали на машине. Ничего там не меняется. Сервиса как не было, так и нет. Только цены растут. Те же фрукты и овощи стоят, как у нас в Калуге",