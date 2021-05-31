Россиянка провела отпуск в Абхазии и рассказала, почему многих разочаровывает отдых в регионе. Своими впечатлениями туристка поделилась на платформе "Яндекс.Дзен".
По словам женщины, основная проблема путешественников – их завышенные ожидания. Чаще всего они жалуются на разруху, неразвитую инфраструктуру и гуляющих по деревням коров.
Автор подчеркнула – в Абхазию нужно приезжать за нетронутой природой, "неповторимым колоритом" и расслабляющим отдыхом:
"Эта страна не для тех, у кого в кошельке много денег и они не знают, куда их потратить в Абхазии".