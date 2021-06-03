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Названы самые дорогие направления для российских туристов

Анна Арсеньева
3 часа назад
Эксперты назвали самые дорогие направления, которые выбирали туристы в мае. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Названы самые дорогие направления поездок для россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Восемь из десяти путешественников покупали путевки по стране. Самые дорогие туры были на остров Сахалин. Россияне заплатили за поездку 360 тысяч рублей.
Самыми востребованными направлениями оказались Сочи, Крым, Анапа и Калининград.
Самый дорогой отдых за границу вышел россиянам в 2,581 миллиона рублей. Они поехали в ОАЭ. За самый дорогой тур на Мальдивы туристы заплатили 1,5 миллиона рублей, а на Сейшелы – 840 тысяч.
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