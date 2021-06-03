Названы самые дорогие направления поездок для россиян

Эксперты назвали самые дорогие направления, которые выбирали туристы в мае. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Восемь из десяти путешественников покупали путевки по стране. Самые дорогие туры были на остров Сахалин. Россияне заплатили за поездку 360 тысяч рублей.
Самыми востребованными направлениями оказались Сочи, Крым, Анапа и Калининград.
Самый дорогой отдых за границу вышел россиянам в 2,581 миллиона рублей. Они поехали в ОАЭ. За самый дорогой тур на Мальдивы туристы заплатили 1,5 миллиона рублей, а на Сейшелы – 840 тысяч.