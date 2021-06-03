Названы самые дорогие направления поездок для россиян

Эксперты назвали самые дорогие направления, которые выбирали туристы в мае. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Восемь из десяти путешественников покупали путевки по стране. Самые дорогие туры были на остров Сахалин. Россияне заплатили за поездку 360 тысяч рублей.

Самыми востребованными направлениями оказались Сочи, Крым, Анапа и Калининград.