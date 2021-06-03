В Турции упростили правила въезда для россиян

С 1 июня в Турции упростили правила въезда для туристов из России. Как сообщает "Интерфакс", привитые путешественники не должны будут предъявлять справку с ПЦР-тестом, въезд на территорию будет возможен с сертификатом о вакцинации. Она должна быть сделана не позднее чем за 14 дней до поездки в Турцию. Также можно предоставить справку о наличии антител после перенесенного COVID-19, срок справки - не старше шести месяцев.

Непривитым и не переболевшим коронавирусом туристам нужно будет иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Исследование должно проводится не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию.