Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

В Турции упростили правила въезда для россиян

Стелла Шмель
1 час назад
С 1 июня в Турции упростили правила въезда для туристов из России. Как сообщает "Интерфакс", привитые путешественники не должны будут предъявлять справку с ПЦР-тестом, въезд на территорию будет возможен с сертификатом о вакцинации. Она должна быть сделана не позднее чем за 14 дней до поездки в Турцию. Также можно предоставить справку о наличии антител после перенесенного COVID-19, срок справки - не старше шести месяцев.
В Турции упростили правила въезда для россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Непривитым и не переболевшим коронавирусом туристам нужно будет иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Исследование должно проводится не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию.
Напомним, что с 15 апреля авиасообщение между Турцией и Россией вновь было приостановлено на фоне ухудшения ситуации на турецкой стороне. Несмотря на упрощение правил въезда, запрет на полеты действует до 21 июня.
Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители