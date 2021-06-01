Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Эксперты высказались об открытии авиасообщений с новыми странами

Катерина Саломе
1 час назад
Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что из девяти стран, возобновляющих авиасообщение с Россией с 10 июня, отечественных путешественников готовы принимать не все. Об этом они сообщили на своем сайте.
По мнению специалистов, рейсы будут запущены по тем направлениям, которые маловостребованы или закрыты для туристов. Например, Люксембург, Австрия, Венгрия не готовы принимать россиян. Въехать в эти государства смогут только отдельные категории граждан. Для туристов также будет полностью закрыт Маврикий.
С 10 июня россияне смогут отправиться в нетуристические районы Хорватии и Марокко. Также для граждан нашей страны останется открытой Албания — в страну возобновится чартерное авиасообщение, въехать можно без визы и ПЦР-тестов.
Также, по оценкам экспертов, из-за повышенного спроса на авиаперевозки вероятно увеличится стоимость билетов.
Новости путешествий,Видео,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители