Эксперты высказались об открытии авиасообщений с новыми странами

По мнению специалистов, рейсы будут запущены по тем направлениям, которые маловостребованы или закрыты для туристов. Например, Люксембург, Австрия, Венгрия не готовы принимать россиян. Въехать в эти государства смогут только отдельные категории граждан. Для туристов также будет полностью закрыт Маврикий.
С 10 июня россияне смогут отправиться в нетуристические районы Хорватии и Марокко. Также для граждан нашей страны останется открытой Албания — в страну возобновится чартерное авиасообщение, въехать можно без визы и ПЦР-тестов.
Также, по оценкам экспертов, из-за повышенного спроса на авиаперевозки вероятно увеличится стоимость билетов.