Эксперты высказались об открытии авиасообщений с новыми странами

По мнению специалистов, рейсы будут запущены по тем направлениям, которые маловостребованы или закрыты для туристов. Например, Люксембург, Австрия, Венгрия не готовы принимать россиян. Въехать в эти государства смогут только отдельные категории граждан. Для туристов также будет полностью закрыт Маврикий.