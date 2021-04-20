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Египет подтвердил скорое возобновление авиасообщения с РФ

Анна Арсеньева
35 минут назад
Посольство Египта подтвердило информацию о возобновлении чартерных рейсов из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Об этом сообщает РИА Новости.
Египет подтвердил скорое возобновление авиасообщения с РФ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Конкретная дата восстановления полетов пока официально не объявлена, однако известно, что это произойдет уже в ближайшее время.
Как заявил источник "Интерфаксу", авиасообщение планируют возобновить после 10 мая. Осуществлять рейсы в Египет планируют как минимум две авиакомпании.
Новости путешествий,Интерфакс,
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