Пассажирка устроила дебош на борту самолета и побила стюардессу

Как оказалось, туристка была крайне расстроена тем, что на ее месте перестало работать зарядное устройство. Женщина попросила бортпроводников разобраться с ситуацией, но те не смогли ей помочь. Тогда путешественница пришла в ярость и начала кричать на членов экипажа, после чего побежала в кабину пилотов, оттолкнув локтем и побив кулаком стюардессу, которая пыталась ее успокоить. Постучавшись в отсек командира лайнера, она потребовала починить ее зарядное устройство.