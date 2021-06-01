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Пассажирка устроила дебош на борту самолета и побила стюардессу

Катерина Саломе
55 минут назад
19 мая самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Токио в Даллас, незапланированно приземлился в аэропорту Сиэтла. Виной тому послужил дебош, который устроила пассажирка. Об этом сообщает Fox News.
Пассажирка устроила дебош на борту самолета и побила стюардессу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как оказалось, туристка была крайне расстроена тем, что на ее месте перестало работать зарядное устройство. Женщина попросила бортпроводников разобраться с ситуацией, но те не смогли ей помочь. Тогда путешественница пришла в ярость и начала кричать на членов экипажа, после чего побежала в кабину пилотов, оттолкнув локтем и побив кулаком стюардессу, которая пыталась ее успокоить. Постучавшись в отсек командира лайнера, она потребовала починить ее зарядное устройство.
В результате пилоты были вынуждены связаться с федеральным управлением гражданской авиации США и принять решение посадить самолет в ближайшем аэропорту. После приземления буйную пассажирку вывели из самолета представители местных правоохранительных органов.
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