Пассажирка устроила дебош на борту самолета и побила стюардессу

19 мая самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Токио в Даллас, незапланированно приземлился в аэропорту Сиэтла. Виной тому послужил дебош, который устроила пассажирка. Об этом сообщает Fox News.
Как оказалось, туристка была крайне расстроена тем, что на ее месте перестало работать зарядное устройство. Женщина попросила бортпроводников разобраться с ситуацией, но те не смогли ей помочь. Тогда путешественница пришла в ярость и начала кричать на членов экипажа, после чего побежала в кабину пилотов, оттолкнув локтем и побив кулаком стюардессу, которая пыталась ее успокоить. Постучавшись в отсек командира лайнера, она потребовала починить ее зарядное устройство.