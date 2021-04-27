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Пассажиры самолета устроили массовую драку из-за мест на борту

Даня Виттиг
3 часа назад
Пассажиры устроили массовую драку в аэропорту из-за нехватки мест в самолете. Об этом сообщает New York Post.
По информации издания, четверо пассажиров ожидали своей посадки на рейс American Airlines в Чикаго, когда сотрудник авиакомпании сообщил, что на борту осталось три свободных места. Мужчина предложил им дождаться следующего самолета или улететь троим пассажирам сейчас.
Как сообщила полиция, группа из четырех человек начала драку с другими тремя путешественниками, которы тоже стояли у стойки выхода на посадку. Очевидцы сняли драку на видео.
На кадрах видно, как две отдельные группы людей наносят друг другу удары кулаками и бьют поваленных на пол ногами. Другие пассажиры пытаются разнять дебоширов.
В итоге, полиция задержала одного мужчину из четверки дебоширов, а троих объявили в розыск.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему в самолете может стать плохо.
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