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Причины, из-за которых может стать плохо в самолете

Александра Нечаева
23 часа назад
Довольно часто во время путешествий на самолетах, люди чувствуют недомогание. Тревога за то, чтобы не опоздать в аэропорт, большое количество людей, аэрофобия — лишь малая часть причин, которые способны спровоцировать плохое самочувствие. Есть и другие, на которые часто не обращают внимание, но которые также могут привести к недомоганию во время полета. Читайте о них в материале “Рамблера”.
Причины, из-за которых может стать плохо в самолете
Фото: Кадр из шоу "Мистер Бин"Кадр из шоу "Мистер Бин"

Вы не выспались

Если из-за волнения или нехватки времени вам не удалось поспать перед полетом, есть вероятность того, что во время полета вы почувствуете себя плохо. Дело в том, что переутомление и недосып могут сделать вас более восприимчивыми к укачиванию. Приучите себя высыпаться перед полетами.

Вы пьете мало воды

Речь о том, сколько жидкости вы выпиваете во время полета. В самолете, как правило, очень сухо, поэтому слизистые организма быстро высушиваются. В результате могут возникнуть некомфортные ощущения и недомогание. Помочь организму справиться с неприятностью можно довольно легко: не ограничивайте себя в питье. Предпочтение стоит отдать простой питьевой воде.

Вы сидите на неудачных местах

Согласно исследованиям ученых, которые вели наблюдение за тем, как микробы и вирусы перемещаются внутри самолета, наиболее уязвимыми являются кресла у прохода. Соответственно, те люди, которые занимают эти места, вступают в контакт с большим количеством вирусов.

Вы пренебрегаете дезинфекцией

Исследование различных поверхностей на борту самолета, проведенное еще в 2015 году, показало, что огромное количество микробов собирается на откидном столике: тут было выявлено в восемь раз больше опасных микроорганизмов, чем на сливной кнопке в туалете. Первое, что стоит сделать, заняв свое место в самолете, это протереть свой откидной столик жидкостью для дезинфекции рук со спиртом или хотя бы влажной антибактериальной салфеткой.
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