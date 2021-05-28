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"Вчерашний день": россиянин показал другу Крым и остался разочарован

Стелла Шмель
57 минут назад
Российский путешественник отправился в Крым с другом, чтобы показать ему местные красоты. Также он оценил инфраструктуру региона. Его наблюдения опубликованы в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".
Россиянин показал другу Крым и остался разочарован
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Не только отельный бизнес в Крыму на 80 процентов "вчерашний день", но и ресторанный, развлечения, клубы, бары, экскурсии, даже банальные магазины",
- написал он.
Туристы побывали также на розовом Кояшском озере и в Севастополе и заинтересовались, может ли Крым соперничать с курортами Турции. Россиянин отметил, что с каждым годом в Крыму строится все больше отелей, но у них нет единого стиля.
"Спрос зашкаливал, денег люди везли много, местные бизнесмены начали активно строить все, что только можно, чтобы воспользоваться потоком",
- считает автор.
По его мнению, все же Крым по инфраструктуре сильно отстает от курортов не только Турции, но даже Краснодарского края.
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