Россиянин показал другу Крым и остался разочарован

Российский путешественник отправился в Крым с другом, чтобы показать ему местные красоты. Также он оценил инфраструктуру региона. Его наблюдения опубликованы в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".
"Не только отельный бизнес в Крыму на 80 процентов "вчерашний день", но и ресторанный, развлечения, клубы, бары, экскурсии, даже банальные магазины",
Туристы побывали также на розовом Кояшском озере и в Севастополе и заинтересовались, может ли Крым соперничать с курортами Турции. Россиянин отметил, что с каждым годом в Крыму строится все больше отелей, но у них нет единого стиля.
"Спрос зашкаливал, денег люди везли много, местные бизнесмены начали активно строить все, что только можно, чтобы воспользоваться потоком",
По его мнению, все же Крым по инфраструктуре сильно отстает от курортов не только Турции, но даже Краснодарского края.