Россиянин показал другу Крым и остался разочарован

Российский путешественник отправился в Крым с другом, чтобы показать ему местные красоты. Также он оценил инфраструктуру региона. Его наблюдения опубликованы в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

"Не только отельный бизнес в Крыму на 80 процентов "вчерашний день", но и ресторанный, развлечения, клубы, бары, экскурсии, даже банальные магазины",

- написал он.

Туристы побывали также на розовом Кояшском озере и в Севастополе и заинтересовались, может ли Крым соперничать с курортами Турции. Россиянин отметил, что с каждым годом в Крыму строится все больше отелей, но у них нет единого стиля.

"Спрос зашкаливал, денег люди везли много, местные бизнесмены начали активно строить все, что только можно, чтобы воспользоваться потоком",

- считает автор.