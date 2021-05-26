Раскрыты самые желанные направления для отдыха у россиян

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел исследование и выяснил, где россияне хотят больше всего побывать грядущим летом. Об этом сообщают "Известия".

Эксперты проанализировали поисковые запросы пользователей и подсчитали их. Оказалось, что большинство туристов проявляют интерес к Сочи (доля поисковых запросов – 9,4%), Москве (8,6%) и Симферополю (7,5%).

В число востребованных направлений также вошли Санкт-Петербург, Анапа, Краснодар и Калининград. Некоторые туристы хотели бы отдохнуть в Новосибирске, Екатеринбурге и Минеральных Водах.