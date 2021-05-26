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Раскрыты самые желанные направления для отдыха у россиян

Мира Маркина
2 часа назад
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел исследование и выяснил, где россияне хотят больше всего побывать грядущим летом. Об этомсообщают "Известия".
Раскрыты самые желанные направления для отдыха у россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эксперты проанализировали поисковые запросы пользователей и подсчитали их. Оказалось, что большинство туристов проявляют интерес к Сочи (доля поисковых запросов – 9,4%), Москве (8,6%) и Симферополю (7,5%).
В число востребованных направлений также вошли Санкт-Петербург, Анапа, Краснодар и Калининград. Некоторые туристы хотели бы отдохнуть в Новосибирске, Екатеринбурге и Минеральных Водах.
Среди зарубежных направлений самым популярным стала Греция (7,4%). За ней следуют Узбекистан и Армения. Кроме того, многие россияне рассматривают возможность отдыха в Черногории, Турции, Киргизии и на Кипре.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне пожаловались на стоимость отдыха на местных курортах.
Новости путешествий,газета "Известия",
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