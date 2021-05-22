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Россияне пожаловались на стоимость отдыха на местных курортах

Мария Грибова
8 часов назад
В связи с эпидемиологической обстановкой россияне в этом году отдают предпочтение отдыху на местных курортах. Однако стоимость такого путешествия, по словам туристов, оказалась слишком высокой. «Рамблер» собрал отзывы россиян о сложившейся ситуации.
Турагент Елена Зуенко рассказала, что цены на отели в Крыму и Сочи обогнали турецкие:
«Мы с одним клиентом приценялись к Ялте на начало августа, цены на оставшиеся номера на семью с двумя детьми в "четверках" приближаются к 500 тысяч рублей за 14 дней, при этом в Турции за 350–400 тысяч можно найти хороший пятизвёздочный отель с системой «всё включено» на те же даты. В гостиницах Сочи происходит похожая история, хотя вариантов размещения высокого класса там значительно больше».
Семейная пара Наталья и Олег Морозовы еще не запланировали свой отдых, но уже сравнили цены на отечественных и зарубежных курортах. Проанализировав данные, они отметили, что стоимость отдыха в Крыму их поразила:
«Цены на наши даты в "пятерках" Ялты начинаются от 600 тысяч рублей, в "четверках" от 450 тысяч и это только с завтраком. Это просто грабеж. При этом в Турции на этот период спокойно можно найти пятизвездочный отель с системой "все включено" за 380-400 тысяч».
А вот паре Анастасии и Алексея повезло, поскольку им удалось приобрести путевку в Сочи еще до закрытия Турции:
«Мы отдали 135 тысяч рублей за хорошую «пятерку» в Сочи. Сейчас цены в этот отель космические. Можно сказать, что мы счастливчики. За 250-300 тысяч мы бы не полетели в Сочи. Меня бы "жаба задушила"».
Также стоит отметить, что рост цен коснулся и жителей туристических городов. Выросли цены на продукты, одежду, кафе и рестораны. Некоторые арендодатели также повысили стоимость проживания в их апартаментах. Вот, что об этом сказала местная жительница Сочи:
«Я, конечно, люблю свой город. Но сейчас у нас такие космические цены. Выросли цены на продукты, на одежду, да абсолютно на все, страшно жить».
Отдых в России,Видео,Наталья Морозова,Олег Морозов,
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